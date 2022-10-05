В Воронежской области снова резко снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Несмотря на значительное снижение суточных заболеваний, в больницы по-прежнему попадают немало зараженныъ коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи вторые сутки подряд дают успокаивающую статистику по суточным заболеваниям коронавирусом. На утро среды, 5 октября, эту заразу подхватили 563 жителя Воронежской области. При том, что на начало дня 4 октября их было 660, а еще на прошлой неделе число суточных заболеваний значительно превышало тысячу. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 459 091 житель Воронежской области.

С другой стороны, немало людей попали в больницы – 69. На утро 4 октября их было на 20 меньше – 49.

На этот раз никто не умер, как и сутки назад. Число смертей, таким образом, по-прежнему 8 466.

Еще 764 человека выздоровели. Это почти в 1,5 раза больше, чем на начало дня 4 октября – тогда их было 512. Всего с начала пандемии избавились от коронавируса 440 060 жителей Воронежской области.