В Воронеже у мужчины конфисковали нелегальные сигареты на 2,3 миллиона рублей

При задержании в Советском районе в машине 37-летнего воронежца обнаружили коробки с нелегальными российскими и зарубежными сигаретами. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

37-летний воронежец попался на попытке организации канала розничной торговли нелегальными сигаретами. С декабря 2021 года он закупал у пока неустановленных контрабандистов коробки с табачными изделиями. Их он складировал в гараже в Юго-Западном районе. Мужчину задержали в Советском районе. При обыске блоки с нелегальными российскими и зарубежными сигаретами обнаружили и в его машине. Всего при обысках изъяли 47 коробок с табачными изделиями на 2,3 миллиона рублей.

- В отношении задержанного воронежца возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Сейчас расследование завершили. Дело передали в Советский районный суд. Максимальное наказание, грозящее 37-летнему мужчине, - шесть лет лишения свободы, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.