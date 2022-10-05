В Воронежской области обнаружили лес с красными деревьями

Главное - чтобы толпы туристов не превратили это место волшебной красоты в помойку. Фото: Арина Данмир, Богучар ВКонтакте.

Фото очень красивого леса в Богучаре поделилась Арина Данмир. В черте райцентра она сняла небольшие красные деревья. Смотрятся они великолепно, и возле них можно как провести красочную фотосессию, так и просто хорошо отдохнуть, подышав свежим осенним воздухом. Главное – не сорить и не портить окружающую среду, чтобы красивая природа не превратилась в помойку.

Деревья эти – скорее всего, скумпии. Живут они около сотни лет. В высоту обычно достигают 3-5 метров, но могут достигать и 10-12.

Координаты места волшебной красоты на карте: 49.933168,40.536927.