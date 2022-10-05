В Воронеже осужден бывший глава дирекции ЮВЖД за злоупотребление полномочиями

Грозило ТОП-менеджеру до 4 лет колонии Фото: Юрий КОЗЛОВ

Левобережный райсуд вынес приговор экс-начальнику Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств-филиала ОАО «РЖД» Владимиру Востроилову. ТОП-менеджера признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В результате его махинаций была плохо организована уборка вокзалов. Об этом рассказали в Управлении ФСБ по Воронежской области 5 октября.

Напомним, о противоправной деятельности Востроилова стало известно силовикам, собранные материалы они передали следователям СУ СКР по региону для возбуждения уголовного дела. Как установил суд, экс-начальник заключил договор с ООО «ПСК». Представители этой организации должны были обеспечить уборку помещений вокзалов, но они со своей работой не справлялись. Тогда Владимир Востроилов взвалил уборку на подчиненных, в должностные обязанности которых она не входила. А сам подписывал акты выполненных работ «ПСК» якобы потому, что эта фирма имеет отношение к его непосредственному руководству - ОАО «РЖД».

Владимир Востроилов, уволенный с должности, вдруг возглавил дирекцию на Кавказе Фото: Предоставлено "КП"

Суд, рассмотрев дело Владимира Востроилова, назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством послужило то, что экс-начальник возместил ущерб. При этом руководство ОАО «РЖД» в связи с приговором должно рассмотреть вопрос об увольнении железнодорожника с новой занимаемой должности. В настоящее время Владимир Востроилов возглавляет Северо-Кавказскую дирекцию пассажирских обустройств.