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Общество5 октября 2022 9:06

В Воронежской области открыли наплавной мост через реку Дон

По нему переправляются автомобилисты в Новоживотинном
Евгения ФРОЛОВА
Фото департамента дорожной деятельности

Фото департамента дорожной деятельности

Фото: Предоставлено "КП"

В Рамонском районе установили открыли наплавной мост через реку Дон. Он расположен возле села Новоживотинное. Об этом сообщили в департаменте дорожной деятельности региона.

Поскольку продолжается капитальный ремонт основного моста, то эта конструкция будет служить временной переправой для легковых автомобилей и пешеходов. Что касается грузового транспорта, то он будет объезжать мост в Семилукском районе.

Напомним, что с 1 октября путепровод через Дон на автотрассе в обход Воронежа закрыли на ремонт, который планируют завершить к концу 2023 года.

В департаменте подчеркнули, что усилия властей и подрядчиков будут направлены на сокращение сроков ремонта. Естественно, с соблюдением качества работ и параметров безопасности.