В лобовом столкновении Газели и иномарки в Воронеже пострадали двое детей

Фото регионального главка

В Воронеже на улице Антонова-Овсеенко автомобиль ГАЗ-3302 выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda Kodia. В результате пострадали водители автомобилей и двое детей, ехавших в иномарке. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло примерно в 17.56 у дома № 41. По предварительным данным полиции, 38-летний житель Москвы на ГАЗ-3302 двигался по улице Антонова-Овсеенко со стороны Московского проспекта в направлении бульвара Победы. Он не справился с управлением и столкнулся с едущим во встречном направлении автомобилем Skoda Kodia под управлением 38-летнего местного жителя. Затем оба автомобиля допустили наезд на отбойник. После этого Газель загорелась.

В результате ДТП водители автомобилей, а также пассажиры иномарки: 39-летняя женщина, 4-летний мальчик и 7-летняя девочка получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.