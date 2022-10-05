Водитель Hyundai Solaris в Воронеже сбил на «зебре» 10-летнего школьника

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 4 октября примерно в 12.30 в Воронеже у дома № 88/1 по улице Ростовская. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 35-летний местный житель на Hyundai Solaris двигался по улице Ростовская со стороны улицы Корольковой в направлении улицы Новосибирская. В это время 10-летний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины. Водитель не затормозил и сбил мальчика.

В результате ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка.