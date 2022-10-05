Производство вина планируют запустить в Воронежской области

В Воронежской области планируется запустить производство вин в промышленном масштабе. Об этом сообщил региональный департамент аграрной политики.

Алкогольные напитки будут изготавливать на предприятии «Рассвет» в Верхнемамонском районе. Виноградники для этого заложили еще 3 года назад. В настоящее время специалисты здесь выращивают 126 сортов винограда. Из них 30 % - технические. Здесь зреют на солнце «Кристалл», «Августа», «Денисовский», «Красностоп», «Магия». Именно они хорошо подходят для изготовления вин.

Для будущей винодельни планируется увеличить площадь под технические сорта до 6-10 га для загрузки производственных мощностей будущей винодельни.