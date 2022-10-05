Два воронежца умерли от отравления грибами в сентябре

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре жители региона в соцсетях нередко хвастали небывалым урожаем грибов. Между тем, для некоторых «тихая» охота закончилась печально. Так, от отравления ядовитыми грибами пострадали сразу девять человек. Двух их них спасти не удалось. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области.

Грибами отравились один воронежец в возрастной группе от 15 до 29 лет, трое – от 30 до 49 и пятеро – от 50 до 69. Скончались – 35-летний воронежец и 59-летний житель Нижнедевицкого района.

Как было отмечено, чаще всего отравления получали те, кто употреблял в пищу вешенки, зеленушки и сыроежки. Санврачи напомнили, что отравиться можно даже съедобными грибами, так как они активно впитывают в себя токсины. Те же вешенки, например, часто растут на деревьях, вблизи автодорог, предприятий и свалок и как губки поглощают все вредные вещества.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что еще одна проблема грибников в том, что они теряются в лесах. Так, в Усманском бору недавно искали пять человек.