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Общество5 октября 2022 6:53

Воронежскому зоопарку ко Дню рождения подарили пару ланей

Их доставили от ростовских коллег
Евгения ФРОЛОВА

Воронежский зоопарк отпраздновал свой 28 День рождения. Без подарков не обошлось. От коллег из Ростова-на-Дону привезли двух европейских ланей. Об этом учреждение рассказало на своей странице во «ВКонтакте».

Животных уже поселили в «Червленом Яру». Сейчас самец Артем и его подружка Бэки привыкают к своему новому месту обитания. Специалисты отмечают, что адаптация идет медленными темпами, и пока лани ведут себя очень осторожно, не особенно общительны с посетителями. Сотрудники надеются, что в следующем году, достигнув половозрелого возраста, животные порадуют первым потомством.