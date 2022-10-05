Воронежскому зоопарку ко Дню рождения подарили пару ланей

Воронежский зоопарк отпраздновал свой 28 День рождения. Без подарков не обошлось. От коллег из Ростова-на-Дону привезли двух европейских ланей. Об этом учреждение рассказало на своей странице во «ВКонтакте».

Животных уже поселили в «Червленом Яру». Сейчас самец Артем и его подружка Бэки привыкают к своему новому месту обитания. Специалисты отмечают, что адаптация идет медленными темпами, и пока лани ведут себя очень осторожно, не особенно общительны с посетителями. Сотрудники надеются, что в следующем году, достигнув половозрелого возраста, животные порадуют первым потомством.