За минувшие сутки на горячую линию по вопросам частичной мобилизации позвонили 1487 воронежцев

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В течение 4 октября на горячую линию с номером 122 от жителей региона поступило 1487 звонков. Люди задавали вопросы о частичной мобилизации. Данными поделились в правительстве Воронежской области.

Напомним, горячая линия по мобилизации заработала 23 сентября. Наибольшее количество обращений колл-центр зарегистрировал именно в первый день работы. Затем число звонковстало снижаться в разы.

Линия продолжает работать круглосуточно. Сотрудники колл-центра отвечают на самые интересующие жителей региона вопросы о частичной мобилизации. Подробный материал о работе центра читайте здесь.