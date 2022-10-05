Для назального введения вакцины от ковида 24 тысячи насадок доставили в Воронежскую область

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежскую область завезли партию насадок-распылителей для назального введения вакцины против COVID-19. Всего их 24 тысячи штук. Об этом сообщили 4 октября в департаменте здравоохранения.

Там пояснили, что с помощью приспособления не надо делать прививку. Оба компонента препарата «Спутник V» можно вводить в носовую полость. Интервал между ними как при инъекции – 21 день.

Сейчас насадки распределяют по поликлиникам Воронежа и области, исходя из количества прикрепленного к ним взрослого населения.