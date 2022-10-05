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Общество5 октября 2022 5:47

Для назального введения вакцины от ковида 24 тысячи насадок доставили в Воронежскую область

Они распространяются по поликлиникам
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежскую область завезли партию насадок-распылителей для назального введения вакцины против COVID-19. Всего их 24 тысячи штук. Об этом сообщили 4 октября в департаменте здравоохранения.

Там пояснили, что с помощью приспособления не надо делать прививку. Оба компонента препарата «Спутник V» можно вводить в носовую полость. Интервал между ними как при инъекции – 21 день.

Сейчас насадки распределяют по поликлиникам Воронежа и области, исходя из количества прикрепленного к ним взрослого населения.