Пробки в 7 баллов сковали Воронеж утром 5 октября

В утренний час-пик в среду, 5 октября, на дорогах областного центра образовались многочисленные пробки.Их масштаб оценивают в 7 баллов. Об этом свидетельствует сервис Яндекс.Пробки.

Сильный затор наблюдается на улице Шишкова в Коминтерновском районе. Причиной его стала авария на пересечении с улицей Хользунова. Также простаивает Московский проспект в сторону центра. Пробка начинается от остановки Храм и длится до остановки Политехнический институт.

Автомобили еле движутся также в районе Цирка, на пересечении Плехановской и Кольцовской, от Юго-западного рынка и по улице Матросова. На Левом берегу традиционно проблемы в районе Остужевского кольца.