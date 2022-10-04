Воронежский «Буран» впервые c ноября 2021 года покинул лед без заброшенных шайб

Воронежский клуб потерпел девятое поражение в 11-ти матчах. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 4 октября, в Тольятти состоялся очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Местная «Лада» принимала аутсайдера турнира – воронежский «Буран». Наши парни нежданно-негаданно победили в Москве «Звезду» (4:3), и умудрились покинуть последнее 26-е место в таблице. Но продолжить победное шествие команде Анатолия Емелина не удалось.

Более того, за 60 минут воронежцы не смогли провести ни одной результативной атаки. Подобного с ними не происходило с 23 ноября 2021 года, когда в Воронеже они уступили «Звезде» (0:2). Исход встречи с «Ладой» решило всего один гол – на 55-й минуте отличился Вадим Щегольков. Итог – 1:0 в пользу «Лады».

После сегодняшнего игрового дня «Буран» сохранил за собой предпоследнее 25-е место. В активе воронежцев четыре очка. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (18 баллов), красноярский «Сокол» (17) и питерское «Динамо» (1:0). Теперь 6 октября наши хоккеисты сыграют в Казани с «Барсом» (21-е место, девять очков).