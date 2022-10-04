Домой вернулись 60 ошибочно мобилизованных воронежцев

Воронежцы возвращаются домой Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Воронежской области 60 ошибочно мобилизованных вернулись домой. Об этом сообщили в региональном правительстве во вторник, 4 октября. Данные о том, сколько еще человек призвали незаконно, пока не публикуют.

Напомним, работу по возращению ошибочно мобилизованных воронежцев начали 28 сентября. Ранее с таким поручение выступил губернатор Александр Гусев. Он также потребовал проверить все сообщения о нарушениях прав тех, кто получил повестки. О том, как с жалобами работает региональное отделение ОНФ, читайте здесь.