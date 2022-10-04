В центре Воронежа перекроют движение из-за футбольного матча

Ограничение будет действовать в течение двух дней Фото: с сайта мэрии Воронежа

В течение двух дней будет закрыто движение и запрещена парковка в центре Воронежа. Ограничения коснутся улиц у Центрального стадиона профсоюзов. Там будет проходить игра в рамках Чемпионата России по футболу 2022-2023. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 4 октября.

Парковку запретят с 18.00 7 октября до 19.00 8 октября на следующих улицах:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Феоктистова);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Проезд перекроют с полуночи до 19.00 8 октября на улицах:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Перекрыты будут и выезды со дворов. Речь идет только об автотранспорте, для пешеходов проход останется открытым.

Кроме того, изменится движение маршруток №№58, 76, 76С, 49Б:

– движение автобусов маршрута № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

– №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.