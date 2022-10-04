Бывший первый зам воронежского прокурора возглавил ведомство в Ставропольском крае

В Воронеже Немкин работал до мая 2021 года Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Бывший первый заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин стал главой ведомства в Ставропольском крае. Его кандидатуру утвердили на заседании Совета Федерации в понедельник, 3 октября.

В Воронеже Немкин работал до мая 2021 года. Тогда его перевели в Новгородскую область, где он возглавил ведомство.

Юрий Немкин родился в 1974 году в Калачеевском ранее Воронежской области. С 1997 по 2002 год занимал должности помощника прокурора, следователя и старшего следователя прокуратуры Коминтерновского района. Затем работал на различных должностях в областной прокуратуре. С 2010 по 2017 был прокурором Советского района и прокурором Воронежа. С 2017 работал заместителем прокурора области, а с 2019 – первым заместителем.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»; знаком «За безупречную службу»; имеет знак отличия «За верность закону» 3 степени.