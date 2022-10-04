Во вторник вечером, 4 октября, Воронеж сковали пробки в 9 баллов. Движение затруднено на Плехановской, Свободы, Кольцовской, Никитинской, проспекте Революции, Шишкова, бульваре Победы, Московском проспекте, Ворошилова, Остужева. Такие данные представлены на «Яндекс. Пробки».

По прогнозам, движение нормализуется не раньше 20.00. К слову, Московский проспект стоит в пробках весь день. Там у дома №120 иномарка сбила 91-летнего пенсионера. ДТП парализовало движение. Сейчас на Московском проспекте пробка начинается от Центрального Автовокзала по направлению в центр города.