Девушку из Воронежа обманули почти на 25 тысяч рублей при покупке кофемашины в Интернете

Покупки в Интернете нужно делать очень осторожно, если не желаете потерять свои деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

32-летняя жительница Коминтерновского района стала очередной жертвой мошенников. 3 октября она нашла на одном из сайтов в Интернете понравившуюся ей марку кофемашины. Она оформила заказ с оплатой при получении.

Вскоре в приложении интернет-магазина ей пришло письмо от продавца. Он попросил ее связаться с ним по мобильнику через один из мессенджеров. Мужчина, назвавший себя продавцом, заявил, что такой кофемашины нет на складе. Зато есть в другом интернет-магазине.

Мнимый продавец попросил девушку прислать ему адрес электронной почты, куда пришел запрос на подтверждение покупки. Женщина перешла по ссылке в письме, указала данные своей пластиковой карты, адрес доставки и ФИО. Затем пришел код подтверждения списания 24 930 рублей, который она ввела.

Как только деньги ушли аферистам, они удалили свой аккаунт в Интернет-магазине и мессенджере. Девушка поняла, что ее обманули. И в тот же день, 3 октября, обратилась с заявлением в полицию.

- Всего 3 октября в Воронежской области случилось два мошенничества и четыре кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 38 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям, карающим за мошенничества и кражи. Аферистов разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.