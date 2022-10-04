Жители многоэтажек в двух районах Воронежа с конца сентября ждут возращения горячей воды

На местах работают аварийные бригады Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители ряда многоэтажек в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа уже несколько дней сидят без горячей воды. Ресурса нет с 29 и 30 сентября соответственно. В обоих случаях порыв случился на сетях «РВК-Воронеж». Холодная вода залила трубы с горячей.

В Коминтерновском районе под отключение попали жители Бульвара Победы (дома №№17, 19, 21, 23а), Лизюкова (№№ 6, 16, 18, 28, 32, 34, 36, 38, 40), 60 Армии (№№ 23, 25, 27). Как рассказали в РВК-Воронеж, затопление произошло на пересечении водовода и теплотрассы в районе дома №36 на Лизюкова. 3 октября специалисты компании устранили излишки воды, а 4 октября, бригада обследовала сети и определило место земельной утечки.

- Установлено, что поврежден чугунный водовод диаметром 200 мм. В настоящее время ведется согласование плана коммуникаций на участке для начала проведения восстановительных работ вечером 4 октября, - рассказали в компании.

На Левом берегу горячую воду ждут жители улицы Новосибирская (дома №№ 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45). Там ресурса нет с 30 сентября. Затопление обнаружили на пересечении водовода и теплотрассы в районе дома №31.

- После устранения излишков воды бригада водоканала приступит к обследованию сетей, чтобы установить причины и зону ответственности для проведения ремонтных работ, - пояснили в РВК.

Сроки возращения горячей воды не называют. При этом пока поломки не устранят, в домах, которые попали под отключение, холодными останутся и батареи.