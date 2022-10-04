Воронежский суд приговорил американца Роберта Гилмана к 4,5 годам колонии

Суд посчитал, что Гилман осознавал свои действия Фото: Ирина ШАБАНОВА

Центральный райсуд приговорил гражданина США Роберта Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор вынесли сегодня, 4 октября.

Суд установил, что американец находился в простом состоянии алкогольного опьянения, и был способен осознавать свои действия.

Защита намерена подать апелляцию и обратиться к властям США с просьбой инициировать обмен.

Напомним, инцидент произошел в поезде, проходящем через Воронежскую область Роберта Гилмана сняли с рейса из-за неподобающего поведения. В Воронеже задержанный пассажир несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Гилман признал свою вину. Он просил суд о снисхождении.