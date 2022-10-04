В Воронеже в маршруты пяти автобусов добавят новую остановку

Кроме новой остановки, в схеме движения пяти автобусов ничего не изменится. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 10 октября в схему движения пяти автобусов внесли изменение – добавили новую остановку. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа

Решение о включении в путь автобусов №№ 8, 58, 60, 76, 76С остановки «Проспект Труда» приняли на комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов. Водители будут высаживать пассажиров на стороне Московского проспекта, ведущей из центральной части Воронежа.

Новая остановка оборудована в районе дома № 6 по Московскому проспекту (перед перекрестком с проспектом Труда).