Следователи проверят условия проживания в аварийном доме в Воронеже

Следственный комитет проверит условия проживания жителей дома на улице Питомник в Воронеже. Здание довоенной постройки признано аварийным, однако его расселение запланировано не раньше 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 октября.

Следователи выяснят, представляет ли дом опасность для жизни и здоровья людей.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов власти и управляющей компании, опрошены жильцы дома и иные лица, истребована и изучена необходимая документация, в том числе связанная с оценкой технического состояния дома и признанием его аварийным, - рассказали в следственном комитете.