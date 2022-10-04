Воронежцев приглашают в «Большое путешествие»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе проходит, инициированный управой и организованный совместно с МБУК «Централизованная клубная система», ежегодный III городской конкурс визуального искусства «Большое путешествие – 2022. Эпизод III. Россия».

Главной целью онлайн-конкурса является укрепление межнациональной дружбы и согласия народов, населяющих Россию, создание условий для творческой самореализации воронежцев и в связи с проведением в Российской Федерации Года культурного наследия России.

Задачи конкурса: формирование этнокультурной компетентности, толерантности; популяризацию национальных культур, профилактику экстремизма и терроризма; расширение кругозора; сохранение и развитие традиций многонациональности города на основе культурного обмена и сотрудничества.

Суть конкурса в создании художественных фоторабот в технике фотоколлаж, фотомонтаж, на которой изображены вы и та достопримечательность, которую вы хотели бы посетить на территории Российской Федерации.

- В Конкурсе может принять участие практически неограниченное количество пользователей социальной сети «ВКонтакте». Мы надеемся, что участники задействуют весь свой творческий потенциал и представят на суд жюри и общественности образцы позитивного и созидательного мастерства, - отметил руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Победители награждаются памятными призами и благодарностями управы Ленинского района, а список победителей будет размещен в официальной группе в ВКонтакте «Централизованная клубная система» городского округа город Воронеж (https://vk.com/cks_vrn). Именно в фотоальбом Конкурса «Большое путешествие» этой группы должны быть загружены работы участников https://vk.com/album-201330533_289291138.

Работы принимают до 18 октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (473)280-29-00.