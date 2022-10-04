Пятый фестиваль "Воронежская камерата" стартовал выставкой о Ростроповиче

фото Воронежской филармонии

3 октября в филармонии стартовал V фестиваль камерной музыки «Воронежская камерата». Он открылся выставкой «Мстислав Ростропович. Диалог с мастером: о музыке, событиях, эпохе» - в этом году форум посвящен 95-летию маэстро, биография которого тесно связана с Воронежем.

Стендовый проект в фойе представил более 80 редких и малоизвестных документов и фотографий, многие из которых ни разу не демонстрировались широкой публике. В частности: генеалогическое древо семьи Ростроповичей, программки, афиши, открытки, рукописи, письма.

Экспозицию создали на основе материалов Российского национального музея музыки, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственного архива Воронежской области, при содействии личного архивариуса семьи Ростроповичей Ларисы Чирковой, а также историка, краеведа, автора книги «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории» Александра Акиньшина.

В программе фестиваля еще несколько бесплатных мероприятий, посвященных деятельности выдающейся музыкальной семьи в Воронеже. А посетить эту выставку можно до 31 октября.

Музыкальную программу фестиваля вечером 3 октября открыл единственный в России клавесинный дуэт A&А. Анна Кискачи и Анастасия Антонова сыграли воронежцам произведения Люлли, Генделя, Моцарта, Дворжака, Сен-Санса и других композиторов.

Поклонников «Воронежской камераты» ждут еще шесть фестивальных дней. Полную программу можно посмотреть здесь