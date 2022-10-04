Сильный ветер взбил на Воронежском водохранилище пену

Кадр из видео со страницы "Типичный Воронеж", автор Елизавета Соколова

Жительница Воронежа Елизавета Соколова стала свидетельницей необычного явления на водохранилище. В понедельник, когда наблюдался сильный ветер, накатывающие на берег волны водоема взбили на береговой линии настоящую пенную «перину». Видеозапись с места событий девушка разместила в городском паблике «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

Явление вызвало ажиотаж среди горожан, многие из которых связали его с загрязнением водохранилища неочищенными стоками. В то же время одна из участников паблика предположила, что пена образовалась по законам физики и загрязнение здесь не причем:

- Когда в водоем падают осенние листья, они начинают распадаться, и в процессе этого разложения высвобождаются органические элементы. Сюда относятся жирные кислоты, приводящие к образованию природной пены. Молекулы, провоцирующие пену, поднимаются на поверхность водоема, начинают взаимодействовать с элементами воды. Из-за притяжения жирных кислот с водными молекулами сокращается поверхностное натяжение, в связи с этим воздух намного быстрее смешивается с водой. Легкие пузыри, появившиеся в результате смешения воды с воздухом, вступивших в реакцию с пенообразующим реагентом, собираются в пену на берегу водохранилища или озера, - научно обосновала природу явления Снежана Демченко.