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Общество4 октября 2022 11:11

Сильный ветер взбил на Воронежском водохранилище пену

Необычное явление вызвало у горожан интерес и тревогу
Ирина КАЗАНИНА
Кадр из видео со страницы "Типичный Воронеж", автор Елизавета Соколова

Кадр из видео со страницы "Типичный Воронеж", автор Елизавета Соколова

Жительница Воронежа Елизавета Соколова стала свидетельницей необычного явления на водохранилище. В понедельник, когда наблюдался сильный ветер, накатывающие на берег волны водоема взбили на береговой линии настоящую пенную «перину». Видеозапись с места событий девушка разместила в городском паблике «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

Явление вызвало ажиотаж среди горожан, многие из которых связали его с загрязнением водохранилища неочищенными стоками. В то же время одна из участников паблика предположила, что пена образовалась по законам физики и загрязнение здесь не причем:

- Когда в водоем падают осенние листья, они начинают распадаться, и в процессе этого разложения высвобождаются органические элементы. Сюда относятся жирные кислоты, приводящие к образованию природной пены. Молекулы, провоцирующие пену, поднимаются на поверхность водоема, начинают взаимодействовать с элементами воды. Из-за притяжения жирных кислот с водными молекулами сокращается поверхностное натяжение, в связи с этим воздух намного быстрее смешивается с водой. Легкие пузыри, появившиеся в результате смешения воды с воздухом, вступивших в реакцию с пенообразующим реагентом, собираются в пену на берегу водохранилища или озера, - научно обосновала природу явления Снежана Демченко.