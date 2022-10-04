Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 10:42

В Воронеж придет позднее бабье лето

Потепление ожидается во второй половине недели
Ирина КАЗАНИНА
Погода будет радовать воронежцев, минимум, до 10 октября

Погода будет радовать воронежцев, минимум, до 10 октября

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После периода похолодания, затяжных и сильных дождей, шквалистого ветра в Воронежскую область, наконец, придет позднее бабье лето, сообщают синоптики.

- В ближайшие двое суток циклон, заполняясь, будет кружить над западом Европейской России. В Черноземье кратковременные дожди от небольших до умеренных ожидаются во вторник и среду, ветер постепенно ослабеет, - сообщает сайт «Гисметео».

Вторая половина недели порадует воронежцев спокойной и сухой погодой, которая придет с распространением ядра азорского антициклона с запада. Суточный ход температуры будет большим: то есть днем будет тепло до +18, а ночью – прохладно: всего 3-8 градусов выше нуля.

Бабье лето продлится, минимум, до конца первой декады октября.