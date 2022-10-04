Дело об осквернении могил подростками в Воронежа дошло до суда

Подросток, осквернивший могилы на Лесном кладбище в Воронеже, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 4 октября.

Резонансная история произошла 28 июля 2022 года. Видео с осквернением могил попало в сеть. На кадрах видно, как 15-летний подросток танцует на могилах. Вандал извивался вокруг памятников, прыгал по оградам, а потом справил нужду на захоронение. При этом он выкрикивал непристойности и ругался матом. Обвиняемый, 16-летний воронежец, снимал эти действия на телефон.

В интернет видео слили сами подростки. После задержания, парень, который танцевал, признался, что сделал это «ради лайков». Привлечь его к уголовной ответственности невозможно – парню всего 15 лет. Ранее он находился в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, а также постановке парня и его семьи на учет.

Старшему подростку предстоит ответить по всей строгости закона. По решению главы СК России Александра Бастрыкина уголовное дело из полиции передали в региональный следственный комитет. Расследование было на особом контроле.

На предварительном следствии «оператор» признал вину и раскаялся. В ближайшее время материалы направят в суд.