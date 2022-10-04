Под Воронежем пьяный мужчина сжег чужое сено на 1,2 млн рублей

Поджигателя задержали Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В совхозе Воронежский Новоусманского района пьяный молодой человек поджог сено. Сгорели 800 тюков. Теперь поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 4 октября.

Сообщение поступило в полицию в 17.20 2 октября. На месте сотрудники ведомства выяснили, что днем неизвестный зажигалкой поджог сено и сбежал. Ущерб, причиненный закрытому акционерному обществу, оценили в 1,2 млн рублей.

Поджигателя в скором времени нашли. Им оказался 27-летений житель поселка Масловский. Его задержали по месту жительства. Мужчина во всем сознался. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

Теперь поджигателю предстоит ответить по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.