В Воронежской области резко сократился суточный прирост больных коронавирусом

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сохраняется тенденция к снижению суточного прироста новых больных. На 4 октября в регионе зарегистрировали 660 больных, что говорит о резком снижении заболеваемости. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 458 528.

В больницы положили еще 49 пациентов.

Выздоровели 512 жителей региона. Всего выздоровевших - 439 296 человек.

За минувшие сутки врачи не зарегистрировали ни одного смертельного случая ковида. Всего летальных случаев с начала эпидемии - 8 466.