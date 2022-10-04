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Здоровье4 октября 2022 9:10

В Воронежской области резко сократился суточный прирост больных коронавирусом

На 4 октября выявили 660 новых случаев
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сохраняется тенденция к снижению суточного прироста новых больных. На 4 октября в регионе зарегистрировали 660 больных, что говорит о резком снижении заболеваемости. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 458 528.

В больницы положили еще 49 пациентов.

Выздоровели 512 жителей региона. Всего выздоровевших - 439 296 человек.

За минувшие сутки врачи не зарегистрировали ни одного смертельного случая ковида. Всего летальных случаев с начала эпидемии - 8 466.