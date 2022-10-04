В Воронеже мужчину подозревают в убийстве соседки молотком

По версии следствия,, мужчина убил соседку этим молотком. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В воскресенье, 2 октября, в Ленинском районе в подъезде одного из домов на улице Кривошеина обнаружили тело 63-летней местной жительницы. У женщины была разбита голова.

Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали по подозрению в преступлении 35-летнего соседа погибшей пенсионерки. По версии правоохранителей, он поругался с пожилой женщиной и ударил ее молотком по голове. Орудие преступления обнаружили во время обыска в квартире мужчины. На молотке были следы вещества бурого цвета, похожего на запекшуюся кровь.

- Задержанный мужчина отказался от дачи показаний, его арестовали. Молоток направили на экспертизу, допрашивают свидетелей преступления. Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы), - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.