Два грузовика и "Матиз" столкнулись на воронежской трассе

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

3 октября в 16.05 часов в Эртильском районе по вине 46-летнего водителя «Вольво FH» с полуприцепом «Вельтон» произошла авария. По предварительным данным, мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Дэу Матиз», за рулем которого находился 36-летний местный житель. В результате удара легковушку по инерции отбросило на полуприцеп «Кроне» в составе автопоезда с автомобилем «Интернационал» под управлением 42-летнего жителя Ростовской области.

В аварии все три машины получили серьезные механические повреждения, а 74-летняя пассажир из «Матиза» с травмами попала в больницу.

Полицейские начали проверку для выяснения обстоятельств и причин ДТП.