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Общество4 октября 2022 7:33

В понедельник на горячую линию по вопросам частичной мобилизации позвонили 1764 воронежца

Звонки принимают по номеру 122
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным правительства Воронежской области в течение 3 октября на горячую линию 122 от воронежцев поступило 1764 звонка с вопросами о частичной мобилизации.

Напомним, линия начала принимать звонки по мобилизации 23 сентября. Наибольшее количество обращений колл-центр зарегистрировал в первый день работы. В последующие дни число звонков постепенно сокращалось.

Напомним, линия работает круглосуточно. Сотрудники колл-центра отвечают на самые интересующие жителей региона вопросы о частичной мобилизации. Подробный материал о работе центра читайте здесь.