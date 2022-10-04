В понедельник на горячую линию по вопросам частичной мобилизации позвонили 1764 воронежца

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным правительства Воронежской области в течение 3 октября на горячую линию 122 от воронежцев поступило 1764 звонка с вопросами о частичной мобилизации.

Напомним, линия начала принимать звонки по мобилизации 23 сентября. Наибольшее количество обращений колл-центр зарегистрировал в первый день работы. В последующие дни число звонков постепенно сокращалось.

Напомним, линия работает круглосуточно. Сотрудники колл-центра отвечают на самые интересующие жителей региона вопросы о частичной мобилизации. Подробный материал о работе центра читайте здесь.