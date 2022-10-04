В Воронеже начали отапливать 14 процентов жилых домов

Согреваться под пледами пока продолжают жильцы 86 процентов домов Воронежа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Воронежа отчитались о ходе пуска тепла в городских домах. Пока батареи стали теплыми в 14 процентах от общего числа жилого фонда. То есть, в 647 многоквартирных домов. Всего их 4 668.

Отопление в социальные объекты, понятное дело, дают быстрее. Его запустили уже в половине из них. По данным мэра Воронежа Вадима Кстенина, стало тепло в 173 детсадах, 54 учебных заведениях и 41 медучреждении.

Напомним, отопительный сезон в Воронеже стартовал 3 октября. Решение об его начале городские власти приняли в связи с резким похолоданием после недолгого возвращения тепла.