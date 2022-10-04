Минувшим вечером в Воронежской области сгорели два автобуса

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Два автобуса сгорели в Воронежской области накануне вечером и ночью, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

В 18:33 3 октября сообщение о возгорании поступило из поселка Колодезный Каширского района. Здесь на улице Березовая Роща вспыхнул «ПАЗ». На месте пожара работали 4 сотрудника местной пожарной части и одна единица спецтехники. Они ликвидировали возгорание в 19.00. Пострадавших нет, но автобус восстановлению не подлежит.

А в 23:14 вспыхнула «Газель» на улице Центральная в Воронеже. Огонь в считанные минуты полностью уничтожил микроавтобус. По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 23:23. На месте работали два отделения в составе 8 спасателей и двух машин.