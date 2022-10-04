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Общество4 октября 2022 5:45

Воронежцы вывезли из пригородного леса 100 мешков с мусором

В экологической акции приняли участие 13 человек
Ирина КАЗАНИНА

На днях на территории памятника природы областного значения «Лесопарковый участок НИИЛГиС» прошел субботник, организованный в рамках областного проекта «Живи долго». В экологической акции приняли участие 13 человек. Они собрали в пригородном лесопарке 12 кубометров различного бытового мусора. Для этого потребовалось наполнить 100 мешков, которые впоследствии вывезли на полигон ТБО.

Мероприятие прошло при поддержке департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области и было направлено на формирование позитивного эколого-ориентированного мышления, понимания связи качества окружающей среды и своего здоровья.