Воронежцы вывезли из пригородного леса 100 мешков с мусором

На днях на территории памятника природы областного значения «Лесопарковый участок НИИЛГиС» прошел субботник, организованный в рамках областного проекта «Живи долго». В экологической акции приняли участие 13 человек. Они собрали в пригородном лесопарке 12 кубометров различного бытового мусора. Для этого потребовалось наполнить 100 мешков, которые впоследствии вывезли на полигон ТБО.

Мероприятие прошло при поддержке департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области и было направлено на формирование позитивного эколого-ориентированного мышления, понимания связи качества окружающей среды и своего здоровья.