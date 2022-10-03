Воронежцев приглашают на фестиваль Beat Weekend

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 5 по 16 октября в Воронеже снова пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В кинотеатре «Спартак» киноманов ждут свежие хиты документального кино международных фестивалей, лучшие фильмы прошлых лет и ленты молодых российских режиссеров, победившие в Национальном конкурсе.

В основную программу вошли четыре хита Beat Film Festival 2022 года. Фильм «Кубрик о Кубрике» рассказывает о самом загадочном режиссере XX века - Стэнли Кубрике. Лента позволяет по-новому увидеть автора «Сияния» и «Космической одиссеи».

Картина «Мы были «Детками» - о культовом фильме Ларри Кларка «Детки», который изменил жизнь нью-йоркских подростков-скейтеров, ставших его героями. Кого-то, как Хлою Севиньи, он сделал звездами, но что стало с остальными - об их судьбе, славе, забвении и исчезнувшем Нью-Йорке 90-х и расскажет фильм.

Поэтическая драма о молодости на фоне пронзительно прекрасных пейзажей Венеции - «Атлантида» - картина на стыке документального кино и современного искусства. «Посмотри на меня: XXXTENTACION» - байопик рано погибшего рэпера Джасея Онфроя, автора самого популярного хип-хоп-альбома в Spotify и «Курта Кобейна» поколения зумеров.

- В программе Best of Beat зрители смогут увидеть хиты Beat Film Festival прошлых лет: фильмы об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х - «B- мovie: шум и ярость в западном Берлине», подпольных вечеринках в современном Иране - «Рейв в Иране», художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския - «Баския: взрыв реальности», - сообщили организаторы. - Кроме того, на фестивале покажут три короткометражные ленты, получившие награды в этом году: «Куда мы едем?» Руслана Федотова - наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год, «Про снег» Александра Клямкина - экспериментальный «портрет» села Териберка в Мурманской области, «Выход» Максима и Евгении Арбугаеваевых - величественно красивая зарисовка о работе биолога в Арктике.

Второй год подряд программу Beat Weekend дополнят премьеры российских короткометражек о предпринимателях. Сериал «50/50» - четыре документальные новеллы, объединенные в один сборник. Они рассказывают о предпринимателях-партнерах, которые умеют договариваться, слышать друг друга и не опускать руки в трудных обстоятельствах. Это честные зарисовки о партнерском бизнесе, со всеми его сложностями и открытиями.