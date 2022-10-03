Воронежский Камерный театр снимает с репертуара спектакль «Свадьба Кречинского»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр последний раз покажет спектакль «Свадьба Кречинского» 6 октября. Постановку снимают с репертуара.

В спектакле режиссер Владимир Данай соединил две пьесы Сухово-Кобылина - «Свадьба Кречинского» и «Дело», перенеся действие в нынешнее время. Богатого помещика Муромского играет Юрий Овчинников (он получил театральную премию "Браво" за эту роль), в роли Кречинского - Андрей Новиков, в роли его невесты, дочери Муромского Лидочки, - Яна Кузина, в роли Нелькина - Михаил Гостев.

Зрители становятся наблюдателем детективной истории о трагедии человека, попавшего в жернова системы.

После 6 октября спектакль уйдет в театральный архив, сообщили в театре.