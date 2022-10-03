Жительница Воронежской области ушла за грибами и блуждала в лесу 4 дня без воды и еды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жительница Рамонского района четыре дня блуждала по лесу, пока ее не нашли правоохранители.

Женщина ушла за грибами. А когда она не вернулась домой, супруг пошел в полицию, поскольку жена сутки не выходила на связь, а найти ее сам мужчина не смог.

Сначала полицейские вместе с волонтерами прочесали ближайшие улицы, а потом начали поиски в лесном массиве. 64-летнюю женщину обнаружили через три дня - она прошла около десяти километров по чаще.

Пенсионерка рассказала, что собирала грибы и сама не заметила, как оказалась в густых зарослях и не смогла найти дорогу домой. Так она блуждала в лесу почти четыре дня, обессилела без еды, а воду пила из ручья.

Полицейские накормили и напоили женщину и вызвали медиков.