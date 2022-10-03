Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 16:01

Жительница Воронежской области ушла за грибами и блуждала в лесу 4 дня без воды и еды

Обессилившую женщину нашли полицейские
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жительница Рамонского района четыре дня блуждала по лесу, пока ее не нашли правоохранители.

Женщина ушла за грибами. А когда она не вернулась домой, супруг пошел в полицию, поскольку жена сутки не выходила на связь, а найти ее сам мужчина не смог.

Сначала полицейские вместе с волонтерами прочесали ближайшие улицы, а потом начали поиски в лесном массиве. 64-летнюю женщину обнаружили через три дня - она прошла около десяти километров по чаще.

Пенсионерка рассказала, что собирала грибы и сама не заметила, как оказалась в густых зарослях и не смогла найти дорогу домой. Так она блуждала в лесу почти четыре дня, обессилела без еды, а воду пила из ручья.

Полицейские накормили и напоили женщину и вызвали медиков.