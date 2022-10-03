В Воронежской области с октября отменяют три электрички

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области с октября изменяется расписание пригородных поездов. Как сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье», с 3 октября отменяется пригородный поезд №6302 сообщением Курбатово-Воронеж-1, а с 7 октября - отменяются электрички №6406 "Воронеж-1 - Колодезная" и №6317 "Воронеж-Курский - Курбатово".

Зато с 3 октября запустили электропоезд №6306 сообщением Нижнедевицк-Воронеж-1, который следует через Курбатово. Он будет ходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья.