Под Воронежем 86-летний велосипедист отсудил у сбившего его водителя 200 тысяч рублей

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда удовлетворила иск о взыскании морального вреда пенсионеру.

86-летний мужчина подавал апелляционную жалобу на майское решение Поворинского райсуда о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Пенсионера-велосипедиста сбил автомобиль, потерпевший требовал от нарушителя 300 000 рублей – в качестве компенсации на лечение, но суд первой инстанции взыскал с ответчика 100 000 рублей. Меж тем, медики определили, что травмы, полученные мужчиной, считаются вредом средней тяжести. Поэтому пенсионер и подавал апелляцию.

- Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 27 сентября 2022 года решение Поворинского районного суда изменено, размер денежной компенсации увеличен до 200 000 рублей с учетом индивидуальных особенностей истца, в том числе преклонного возраста и длительного периода реабилитации, - сообщили в Воронежском областном суде.