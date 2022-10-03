Экологи опровергли информацию о вырубке деревьев в Центральном парке Воронежа

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области провели проверку по сообщениям горожан в соцсетях о вырубке деревьев в центре города - в районе Березовой рощи и Центрального парка. Оказалось, коммунальщики проводят стандартные работы по уходу за зелеными зонами.

- Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии выехали на территорию памятника природы областного значения «Центральный парк Воронежа». В ходе проверки установили: вырубка зеленых насаждений не производится. На данном участке сотрудники МКП «Экоцентр» проводят уходные работы - уборку валежника. Деревья, которые повалило ветром, распиливают и вывозят с территории парка. В соответствии с режимом особой охраны, данный вид деятельности согласован с департаментом. Работы будут проводить до конца ноября 2022 года, - сообщили в департаменте.