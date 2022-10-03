Следователи проверят, почему не ремонтируют грозящий обрушиться дом в селе под Воронежем

Воронежские следователи проведут проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан в села Парусное Новоусманского района. Внимание привлекла ситуация с двухэтажным домом на улице Зеленой после того, как местные жители не выдержали и начали обращаться в СМИ из-за неудовлетворительного состояния жилища. По словам жильцов, в доме не проводился капремонт, здание разрушается, коммуникации пришли в негодность, что может представлять опасность для их жизни и здоровья.

- Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям управляющей компании и должностных лиц муниципальных органов власти, опрошены жильцы дома, представители управляющей компании и иные лица, истребована и изучена необходимая документация, в том числе связанная с оценкой технического состояния дома, - отметили в региональном следственном управлении СК России.

Кстати, сложная ситуация и в Воронеже: двухэтажный дом довоенной постройки на ул.Питомник, 22 треснул пополам и грозит обрушиться на жильцов