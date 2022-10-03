От коронавируса в Воронежской области за сутки умерли восемь человек

Врачам рано расслабляться - коронавирус еще очень опасен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вновь увеличилась суточная смертность от осложнений коронавируса. Об этом сообщили санитарные врачи. На утро понедельника, 3 октября, от этой опасной болезни умерли восемь человек. На начало дня 2 октября, напомним, смертей было тоже немало – шесть.

В то же время число заболевших за сутки стабильно меньше тысячи – на этот раз 753, 55 из них госпитализировали. На утро 2 октября их было гораздо больше – 906. А вот в больницы тогда попали всего 47 заразившихся.

В то же время еще 813 человек выздоровели. 2 октября избавившихся от ковида было примерно в 3,5 раза больше – 2 711.