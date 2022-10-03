В Воронежской области фермер отчитался за субсидию старой техникой

В Бобровском район полицейские выявили хищение государственных средств в крупном размере. На мошенничестве попался предприниматель из села Слобода. 38-летний глава фермы в июле 2021 года подал в документы на получение субсидии на господдержку сельхозпроизводителей - на возмещение части затрат на покупку необходимого в хозяйстве оборудования, которое стоило 480 тысяч рублей.

Получив выплату, предприниматель технику не покупал, а выдал ранее приобретенную прицепную машину для подбора валков соломы и сена за вновь приобретенную. А полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

- Общая сумма ущерба составила около 240 000 тысяч рублей. За мошенничество мужчине грозит до шести лет заключения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.