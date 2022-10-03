Сборная Воронежской области стала второй в Кубке России по лыжероллерам

В городе Заинск Республики Татарстан завершился заключительный этап Кубка России по лыжероллерам. Напомним, воронежские спортсмены завоевали на нем три медали. Мария Попова и Николай Левченко заняли второе место, а Антон Юрьев стал третьим.

По итогам Кубка России 2022 года по лыжероллерам сборная Воронежской области заняла второе место, уступив только спортсменам из Санкт-Петербурга. Кстати, наша команда входит в тройку сильнейших этого соревнования уже на протяжении последних четырех лет.

А в личном зачете на вторую ступень пьедестала поднялась Мария Попова. Она набрала 578 баллов. Столько же у Натальи Матвеевой, представляющей Москву и Рязанскую область, — 578 баллов, ставшей первой по дополнительным показателям. Замкнула тройку лидеров Ольга Летучева из Санкт-Петербурга — 557 очков.

Напомним, в 2022 году на каждом этапе Кубка страны на пьедестал поднималась Мария Попова. На первых двух стартах она была третьей в спринте. Третий этап спортсменка завершила с золотой медалью, а на заключительном стала второй.

Кроме того, золотую медаль на втором этапе в спринте завоевал воронежец Иван Шамаев — он выиграл среди юниоров, а на следующем старте он взял бронзу.