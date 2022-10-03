В Воронеже средь бела дня у прохожего вырвали из рук сумку с деньгами

52-летний воронежец стал жертвой ограбления средь бела дня. На улице Артамонова к нему неожиданно подошел прохожий, вырвал из рук сумку и убежал. В сумке были документы и наличные, потерпевший оценил ущерб в 5 000 рублей.

Грабителя быстро задержали оперативники. В отделе полиции 21-летний подозреваемый признался в нападении, похищенное изъяли при обыске.

Анекдотичный случай разбоя произошел в торговом центре Воронежа в воскресенье: пьяный покупатель приобрел чехол на телефон, потом вернулся и отобрал у администратора деньги из кассы под угрозой ножа, а потом… пошел гулять по торговому центру.