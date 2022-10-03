В Воронеже на карантин по ОРВИ закрыто 12 классов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ситуация с заболеваемость простудой среди школьников стала улучшаться. По состоянию на 3 октября учебная деятельность временно приостановлена из-за ОРВИ в 12 классах девяти школ, сообщили в мэрии.

Напомним, 19 сентября на карантин по ОРВИ было закрыто 100 классов в 20 воронежских школах (а всего в областном центре 6117 классов в 120 средних учебных заведениях).

По санитарным нормам, учебная деятельность приостанавливается, если 20% и более детей отсутствует на занятиях из-за болезни. Как и в прошлые годы, на входе в школах используются утренние фильтры. Это должно помочь обеспечить санитарную безопасность.