В Воронежской области 5 октября зазвучат сирены

В среду, 5 октября, жители Воронежской области услышат звук тревожных сирен. Также ненадолго прервется работа некоторых телеканалов и радиостанций. Об этом предупредили в пресс-службе КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».

Техническую проверку систем оповещения с включением сигнала «Внимание всем!» проведут с 10.40 до 10.44. Также будет прерваны программы радиостанций «Маяк», «Радио России», «Детское радио» и «Мелодия-Воронеж», а также телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр». На них запустят сигнал «Техническая проверка». Длиться это будет всего минуту – с 10.43 до 10.44.

Систему оповещения проверяют регулярно – весной и осенью. 2 марта, правда, это мероприятие отменили. Сейчас нет. Видимо, необходимость проверки превысила опасения от возможной нервной реакции людей.