Житель Воронежской области после «звонка из банка» продиктовал коды из СМС и потерял деньги с карты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 2 октября в полицию обратились четверо жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. Ущерб потерпевших в общей сложности составил более 73 000 рублей.

40-летнего жителя Поворинского района аферисты обманули еще в конце сентября. Вечером 27 числа ему позвонил на мобильный «сотрудник службы безопасности банка». И сообщил, что с его кредитной карты происходят незаконные списания, но их можно предотвратить, а для этого нужно немедленно совершить несколько действий.

Мужчина выполнил все под диктовку, называл коды из смс-сообщений. В итоге аферисты сняли с кредитной карты потерпевшего более 60 тысяч рублей. После этого с мужчиной больше не выходили на связь.